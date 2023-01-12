Beşiktaş'ta Wout Weghorst'un sözleşmesi feshedildi

Beşiktaş'ın sezon başında İngiltere İkinci Ligi ekiplerinden Burnley'den kiraladığı Wout Weghorst ile yollar resmen ayrıldı.

Dünya Kupası'nda Arjantin karşısında attığı iki golle dikkatleri üzerine çeken ve İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Manchester United'ın kiralamak istediği Hollandalı yıldız, ayrılık konusunda siyah-beyazlılarla anlaşma sağladı ve sözleşmesi feshedildi.



Golcü oyuncu, kısa sürede İstanbul'dan ayrılarak İngiltere'ye gidecek. Hollandalı yıldızın kısa süre içinde Manchester’a imza atması bekleniyor.

WEGHORST YERİNE ABOUBAKAR



Weghorst'un yerine Vincent Aboubakar ile görüşmeye devam eden siyah beyazlılar, Kamerunlu golcünün kulübüyle resmi fesih işlemlerinin tamamlamasını bekliyor.