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Beşiktaş'ta yaprak dökümü: 10 futbolcuyla yollar ayrılacak

Beşiktaş'ta danışman olarak göreve getirilen Brad Friedel, gelecek sezon planlamalarında yer almayan futbolcular için kolları sıvadı. Gelecek sezon uygulanacak 12 yabancı futbolcu sınırını göz önünde bulunduran siyah-beyazlıların 9 veya 10 yabancı futbolcusuyla yolları ayırmak istediği kaydedildi.

Beşiktaş'ta yaprak dökümü: 10 futbolcuyla yollar ayrılacak

'ta transfer çalışmaları hız kazanırken, bir yandan gelecek sezon planlamasında yer almayan oyuncuların ayrılığıyla ilgili bir operasyon yürütülüyor.

Siyah-beyazlıların Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst'un raporu doğrultusunda transfer çalışmaları yapması için Beşiktaş yönetimi Brad Friedel'i göreve getirmişti.

Milliyet'in haberine göre, Fridel'in ilk olarak takımda düşünülmeyen Rosier, Onana, Amartey, Aboubakar ve Rebiç ile yolları ayırmak için masaya oturacağı kaydedildi.

YABANCI SAYISI 18'E YÜKSELDİ

Siyah-beyazlı takımda hem yönetim hem de teknik heyet Paulista hariç 3 ya da 4 transfer daha yapmayı düşünüyor.

Beşiktaş'ta Gabriel Paulista'nın gelişiyle birlikte kadrodaki yabancı sayısı 18'e yükselmiş durumda.

Gelecek sezon yabancı oyuncu sınırının 12'ye düşürüldüğü göz önüne alındığında 9-10 yabancı futbolcu ile yolların ayrılması gerekiyor. 

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