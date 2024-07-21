Beşiktaş'ta yeni hedef Marco Asensio

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, hücum hattında elini güçlendirmek istiyor.

Fotomaç'ın Fransız basınına dayandırdığı habere göre, siyah-beyazlıların Paris Saint-Germain forması giyen Marco Asensio'yu kadrosuna katmaya çalıştığı öne sürüldü.

2026'ya kadar PSG ile sözleşmesi bulunan ve gelecek sezon kadro planlamasında yer almayan İspanyol yıldız için Beşiktaş'ın satın alma opsiyonlu kiralama formülü için görüşmeler yaptığı kaydedildi.



Asensio, geçtiğimiz sezon PSG formasıyla 31 resmi maça çıktı ve bu mücadelelerde 5 gol atıp, 7 asistlik katkı sağladı.