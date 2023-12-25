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Beşiktaş'ta yeni rota Leonardo Jardim

Rıza Çalımbay ile yollarını ayırdıktan sonra yeni teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşikaş'ın, Leonardo Jardim'i de gündemine aldığı iddia edildi.

Beşiktaş'ta yeni rota Leonardo Jardim
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Beşiktaş'ta yeni rota Leonardo Jardim - 1

Teknik direktör arayışlarına devam eden 'ta gündeme gelen son isim Leonardo Jardim oldu.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Katar'ın Al Rayyan takımından ayrılmaya hazırlanan Portekizli çalıştırıcı, menajerler tarafından siyah-beyazlı kulübe önerildi.

ÜCRET TALEBİ

Jardim için istenilen yıllık ücret talebi ise 3.5 milyon euro oldu. Yönetim, Bruno Genesio'yu listesinin ilk sırasında tutarken Jardim'i de değerlendirmeye aldı.

Uzun vadeli bir plan ve proje içerisinde takım çalıştırmak isteyen Ola Gunnar Solskjaer'in ise Beşiktaş'ın önerdiği 1.5 yıllık sözleşmeye sıcak bakmadığı belirtildi.

VİDEO: BEŞİKTAŞ'TA TEKNİK DİREKTÖR KİM OLACAK?

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