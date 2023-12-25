Beşiktaş'ta yeni rota Leonardo Jardim

Teknik direktör arayışlarına devam eden Beşiktaş'ta gündeme gelen son isim Leonardo Jardim oldu.



Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Katar'ın Al Rayyan takımından ayrılmaya hazırlanan Portekizli çalıştırıcı, menajerler tarafından siyah-beyazlı kulübe önerildi.

ÜCRET TALEBİ



Jardim için istenilen yıllık ücret talebi ise 3.5 milyon euro oldu. Yönetim, Bruno Genesio'yu listesinin ilk sırasında tutarken Jardim'i de değerlendirmeye aldı.



Uzun vadeli bir plan ve proje içerisinde takım çalıştırmak isteyen Ola Gunnar Solskjaer'in ise Beşiktaş'ın önerdiği 1.5 yıllık sözleşmeye sıcak bakmadığı belirtildi.