Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, pas çalışması ve ısınma koşularıyla başladı. 5’e 2 çalışmasıyla devam eden idman, taktiksel çift kale maçla tamamlandı.



Yaklaşık 1 saat 40 dakika süren antrenmanı Futbol Şube Sorumlusu ve Futbolu Temsilen Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar ile Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba da takip etti.



Siyah-beyazlılar, Slovenya kamp çalışmalarına bugün TSİ 19.00’da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

