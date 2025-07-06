Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'da kamp yapan Beşiktaş, günün ilk idmanıyla çalışmalarını sürdürdü.



SV Bad Erlach kulübüne ait tesislerde gerçekleştirilen sabah antrenmanı, kondisyon çalışmalarıyla başladı.



Siyah-beyazlı futbolcular, daha sonra pas uygulamaları üzerinde durdu. Basına kapalı bölümde ise taktik çalışma yapıldığı öğrenildi.



Antrenmanda Ernest Muçi, takımdan ayrı koşularla çalışmalarına devam etti.



Siyah-beyazlı kulübün asbaşkanı Murat Kılıç ile yönetim kurulu üyesi Toygun Batallı da saha kenarından izledi.



Beşiktaş, akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla çalışmalarına devam edecek.