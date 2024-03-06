Beşiktaş'ta yeni sezon operasyonu: 9 yabancı kadroda düşünülmüyor

Gelecek sezonun planlamalarını yapmaya başlayan Beşiktaş'ta yabancı kadrosunun büyük ölçüde değişmesi bekleniyor.

Siyah-beyazlıların kadrosunda kiralık gidenlerle birlikte toplam 17 yabancı futbolcu bulunuyor.

Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ile Yönetim Kurulu üyesi Feyyaz Uçar'ın teknik direktör Fernando Santos'la yapılacak görüşmeler neticesinde hem transferler hem de gönderilecek isimler üzerinde çalışacağı kaydedildi.

YABANCI SAYISI 12'YE DÜŞÜRÜLECEK

Milliyet'in haberine göre, yeni sezonda yabancı sayısını 12'ye düşürmeyi hedefleyen Beşiktaş'ta kiralık gönderilen Rosier, Onana, Montero ve Hasic ile yollar ayrılacak.

Öte yandan beklentileri karşılayamayan Ante Rebic, Rachid Ghezzal ve Vincent Aboubakar'ın yanı sıra Amartey ve Muleka'nın da kadroda düşünülmediği belirtildi.

Trendyol Süper Lig'de gelecek sezondan itibaren takımlar kadrosunda 12 yabancı oyuncu bulundurabilecek. Sahaya çıkacak kadroda ise yabancı sınırlaması olmayacak.