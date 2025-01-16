Beşiktaş'ta yeni teknik direktör belli oluyor: Solskjaer'e resmi teklif
Beşiktaş, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer ile prensip anlaşmasına vardı.
Beşiktaş'te teknik direktör arayışlarında sona gelindi.
Siyah-beyazlılar Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer prensip anlaşmasına vardı.
Sözleşme evrakları gönderilen ve imza beklenen Solskjaer’in yarın İstanbul’a gelmesi ve cumartesi günü Samsunspor maçını da tribünden izlemesi bekleniyor.
2019-2021 yılları arasında Manchester United'ı çalıştıran 51 yaşındaki Norveçli teknik adam, son olarak UEFA'da maç analisti olarak görev yapıyordu.
- Etiketler :
- Haberler -
- Spor
- Futbol
- Beşiktaş