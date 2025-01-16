Beşiktaş'ta yeni teknik direktör belli oluyor: Solskjaer'e resmi teklif

Beşiktaş'te teknik direktör arayışlarında sona gelindi.

Siyah-beyazlılar Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer prensip anlaşmasına vardı.

Sözleşme evrakları gönderilen ve imza beklenen Solskjaer’in yarın İstanbul’a gelmesi ve cumartesi günü Samsunspor maçını da tribünden izlemesi bekleniyor.

2019-2021 yılları arasında Manchester United'ı çalıştıran 51 yaşındaki Norveçli teknik adam, son olarak UEFA'da maç analisti olarak görev yapıyordu.

