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Beşiktaş'ta yeni teknik direktör belli oluyor: Solskjaer'e resmi teklif

Beşiktaş, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer ile prensip anlaşmasına vardı.

Beşiktaş'ta yeni teknik direktör belli oluyor: Solskjaer'e resmi teklif

'te teknik direktör arayışlarında sona gelindi. 

Siyah-beyazlılar Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer prensip anlaşmasına vardı. 

Sözleşme evrakları gönderilen ve imza beklenen Solskjaer’in yarın İstanbul’a gelmesi ve cumartesi günü Samsunspor maçını da tribünden izlemesi bekleniyor.

2019-2021 yılları arasında Manchester United'ı çalıştıran 51 yaşındaki Norveçli teknik adam, son olarak UEFA'da maç analisti olarak görev yapıyordu.

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