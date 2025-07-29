Beşiktaş'ta yeni transferden olay karar: Tepkiler arttı, dayanamayıp kapattı!

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk'i ağırlayan Beşiktaş, rakibine 4-2 mağlup olmuştu.

TARAFTAR TEPKİLERİ ARTTI



Siyah-beyazlılar; rövanş öncesi dezavantajlı duruma düşerken, birçok futbolcu da taraftarların tepkisine maruz kalmıştı.



Milot Rashica oyundan çıkarken taraftarların ıslıklarına maruz kalırken, yeni transferlerin de görücüye çıktığı maçta David Jurasek eleştiri almıştı.

INSTAGRAM HESABINI KAPATTI



Shakhtar'ın kanat akınlarına karşı güçlük çeken Çek futbolcu, siyah-beyazlı taraftarların tepkilerinin maç sonunda da devam etmesinin ardından Instagram hesabını kapattı.



Beşiktaş'a Benfica'dan kiralık olarak katılan 24 yaşındaki sol bekin bu hareketi kısa süre içinde gündeme oturdu.