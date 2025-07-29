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Beşiktaş'ta yeni transferden olay karar: Tepkiler arttı, dayanamayıp kapattı!

Beşiktaş'ın yeni transferi David Jurasek, gelen eleştiriler sonrası Instagram hesabını kapattı.

Beşiktaş'ta yeni transferden olay karar: Tepkiler arttı, dayanamayıp kapattı!

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk'i ağırlayan , rakibine 4-2 mağlup olmuştu.

TARAFTAR TEPKİLERİ ARTTI

Siyah-beyazlılar; rövanş öncesi dezavantajlı duruma düşerken, birçok futbolcu da taraftarların tepkisine maruz kalmıştı.

Milot Rashica oyundan çıkarken taraftarların ıslıklarına maruz kalırken, yeni transferlerin de görücüye çıktığı maçta David Jurasek eleştiri almıştı.

INSTAGRAM HESABINI KAPATTI

Shakhtar'ın kanat akınlarına karşı güçlük çeken Çek futbolcu, siyah-beyazlı taraftarların tepkilerinin maç sonunda da devam etmesinin ardından Instagram hesabını kapattı.

Beşiktaş'a Benfica'dan kiralık olarak katılan 24 yaşındaki sol bekin bu hareketi kısa süre içinde gündeme oturdu.

Beşiktaş'ta yeni transferden olay karar: Tepkiler arttı, dayanamayıp kapattı! - 1

ARROYO'DAN DA DİKKAT ÇEKEN HAREKET

'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Keny Arroyo, Instagram hesabında siyah-beyazlı takımla ilgili bulunan tüm fotoğrafları kaldırdı.

Instagram hikayesinden paylaşımlarına devam eden genç futbolcu, "Belki yarın hayatımız değişir" sözünü paylaştı.

Beşiktaş'ta yeni transferden olay karar: Tepkiler arttı, dayanamayıp kapattı! - 2

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