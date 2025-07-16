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Beşiktaş'ta yeni transferin gelişi ertelendi: "Ailevi nedenler"

Beşiktaş, yeni transfer Kyle Walker-Peters'ın gelişinin ertelendiğini açıkladı.

Beşiktaş'ta yeni transferin gelişi ertelendi: "Ailevi nedenler"

Yaz döneminin hızlı ekiplerinden 'ın anlaştığı son isim Kyle Walker-Peters olmuştu.

Siyah-beyazlı kulüp, oyuncunun bugün saat 17.45'te İstanbul'a geleceğini duyurmuştu.

Beşiktaş'tan bugün yapılan açıklamada İngiliz futbolcunun gelişinin ailevi nedenlerden ötürü ertelendiği belirtildi.

Beşiktaş'ta yeni transferin gelişi ertelendi: "Ailevi nedenler" - 1

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