Beşiktaş'ta yıldız isim gelmeden sakatlık haberi geldi
18.01.2026 17:11
Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi, Afrika Uluslar Kupası turnuvasından sakatlıkla dönüyor.
Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Wilfred Ndidi, Nijerya Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele etti.
Ndidi kaptanlığındaki Nijerya Milli Takımı, turnuvayı üçüncü olarak tamamladı ve dönüş hazırlığına başladı.
Beşiktaş, Wilfred Ndidi'nin uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiğini duyurdu.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, "Nijerya'nın Cezayir'le oynadığı Afrika Uluslar Kupası müsabakasının 70. dakikasında sol uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Wilfred Ndidi'nin uyluk arka adalesinde (biseps femoris), Nijerya Milli Takımı Sağlık Ekibi tarafından gerçekleştirilen MR görüntülemesinde gerilme ve kanama tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada Ndidi'nin tedavi sürecine başlandığı kaydedildi.