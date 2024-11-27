Beşiktaş'ta yönetim kurulu toplantısı sona erdi: Yola devam ediyoruz

Beşiktaş'ta yönetim kurulunda yaşanan ayrılıkların ardından başkan Hasan Arat ve yönetim kurulu üyeleri Tüpraş Stadyumu'nda olağanüstü toplantı kararı aldı. Yöneticiler stadyumda bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantısı sonrası Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar açıklamalarda bulundu.

Vardar, "Beşiktaş'a katkı sağlamak için mücadele ediyoruz. Zaman zaman maç skorları sonrası baskılar gelebiliyor. Başkanımız ve yönetim kurulu Onur Göçmez'in kararının değişmesi için karar aldık. Umarım Işık hanım da kararından vazgeçecektir. Samat Aybaba Beşiktaş'ın önemli bir değeridir. Bu konu hakkında görüşüyoruz. Önemli bir süreç yaşıyoruz. 3 Aralık'ta nasıl geldiysek, yola devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Vardar sözlerini şöyle sürdürdü:



"Samet hoca ve Bradley isimlerini yan yana değerlendirmemek lazım. Sayın başkanımız gerekli ifadeleri iletecektir. Samat abi özel bir insandır. Gerekli açıklamalar yapılacak. Beşiktaş'a katkı sağlayacak kararlar alındı."

NE OLMUŞTU?

Siyah-beyazlılarda dün gece Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ile Yönetim Kurulu Danışmanı Bradley Howard Friedel'in görevine son verilmişti.

Daha sonra Asbaşkan Onur Göçmez ve yönetim kurulu üyesi Işıl Zeybek de istifasını sunmuştu.

Beşiktaş bu istifa kararlarının ardından Medya ve İletişim Grubu Koordinatörü Okay Karacan'la da yollarını ayırmıştı.