Beşiktaş'ta yönetime protesto: Taraftarlar sahaya sırtını döndü

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş sahasında İstanbulspor'u konuk ediyor.

BAŞKAN AHMET NUR ÇEBİ KARŞILAŞMAYI TAKİP ETMEDİ

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, İstanbulspor karşılaşmasını stadyumdan takip etmedi.

Beşiktaş'ta Lugano mağlubiyetinin ardından başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyeleri, olağanüstü toplanmış ve bu toplantıdan olağanüstü kongre kararı çıkmıştı. Geçtiğimiz günlerde resmi site üzerinden olağanüstü kongre kararı açıklanırken, başkan Ahmet Nur Çebi, İstanbulspor maçına gelmedi.

YÖNETİM İSTİFA SESLERİ

Siyah-beyazlı taraftarlar, karşılaşma öncesinde başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu aleyhinde tezahüratlarda bulundu. Kale arkası tribünde başlayan 'Yönetim istifa' tezahüratlarının ardından stadyum hoparlörlerinde çalan müzik sesinin açılması dikkatlerden kaçmadı.

OYUNCULARA ISLIKLI PROTESTO, ABOUBAKAR'A ALKIŞ

Karşılaşma öncesinde Beşiktaş kadrosu açıklanırken, taraftarlar oyuncuları ıslıklarla protesto etti. Siyah-beyazlı ekipte, iç sahada oynanan karşılaşmalarda maç öncesinde ilk 11'ler stat hoparlöründe anons edilir, taraftarlar da oyunculara alkışlarla destek olurdu. İstanbulspor mücadelesi öncesinde bunun tam tersi yaşandı. Siyah-beyazlı ekibin ilk 11'i anons edilirken stadyumda bu kez alkışlar değil, ıslıklar yükseldi. İlk 11'de yer alan oyunculardan sadece Aboubakar'ın ismi anons edilirken taraftarlar alkışlarla destek oldu.

İLK 5 DAKİKA TEZAHÜRAT YAPILMADI, TARAFTAR SIRTINI DÖNDÜ

Siyah-beyazlı taraftarlar, İstanbulspor maçının ilk 5 dakikasını tezahürat yapmadan geçirdi.

Beşiktaş taraftarları, sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarla İstanbulspor maçının ilk 5 dakikasında tezahürat yapmama kararı almıştı. Karşılaşmanın başlama düdüğüyle birlikte tribünler sessizliğe büründü. Taraftarlar, ilk dakikalarda sahaya sırtlarını dönerek takıma tepki gösterdiler.

Öte yandan karşılaşma öncesinde siyah-beyazlı futbolcular alkışlarla taraftarlara doğru yönelirken, tribünlerden ıslıklarla protesto edildi. Taraftarlar mücadele öncesinde ‘O forma kutsaldır, nasip olmaz herkese’ şeklinde bir süre tempo tuttu.