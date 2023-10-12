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Beşiktaş'ta 2 futbolcu Galatasaray derbisinde yok, 2 isim dönüyor

Milli aranın ardından Galatasaray deplasmanına Burak Yılmaz yönetiminde çıkacak olan Beşiktaş'a sakatlığı bulunan 2 futbolcu derbide de oynayamayacak, 2 isim ise takıma dönüyor.  Salih Uçan'ın durumu ise belirsiz.

Beşiktaş'ta 2 futbolcu Galatasaray derbisinde yok, 2 isim dönüyor

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Trendyol Süper Lig'in 9. hafta mücadelesinde deplasmanda ile derbide karşılaşacak.

Sakatlıkları bulunan Gedson Fernandes ve Mert Günok'un Galatasaray derbisinde oynama ihtimalleri yok denecek kadar az.

Sabah'ın haberine göre; Fernandes ve Günok'un derbiye yetişme ihtimalinin çok düşük olduğu, Uçan'ın da durumunun kritik olduğu ancak tedaviye vereceği yanıta göre netlik kazanacağı belirtildi.

2 İSİM DÖNÜYOR

Öte yandan Eric Bailly ve Arthur Masuaku'nun ise derbide forma giyebileceği öğrenildi. Derbi 21 Ekim tarihinde saat 19:00'da RAMS Park'ta oyanancak.

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