Beşiktaş'ta 2 futbolcu Galatasaray derbisinde yok, 2 isim dönüyor

Trendyol Süper Lig'in 9. hafta mücadelesinde Beşiktaş deplasmanda Galatasaray ile derbide karşılaşacak.



Sakatlıkları bulunan Gedson Fernandes ve Mert Günok'un Galatasaray derbisinde oynama ihtimalleri yok denecek kadar az.



Sabah'ın haberine göre; Fernandes ve Günok'un derbiye yetişme ihtimalinin çok düşük olduğu, Uçan'ın da durumunun kritik olduğu ancak tedaviye vereceği yanıta göre netlik kazanacağı belirtildi.



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Öte yandan Eric Bailly ve Arthur Masuaku'nun ise derbide forma giyebileceği öğrenildi. Derbi 21 Ekim tarihinde saat 19:00'da RAMS Park'ta oyanancak.

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