Beşiktaş'ta Al Musrati 3 maç kaçıracak
Beşiktaş'ta Ajax maçında sakatlanan Al Musrati sahalardan 10 gün uzak kalacak. Libyalı orta saha, 3 maç kaçıracak.
Sol uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edilen Al Musrati'nin tedavisi başladı.
KAÇIRACAĞI MAÇLAR
28 yaşındaki futbolcu, ligdeki Kayserispor ve Gaziantep deplasmanlarının yanı sıra, Avrupa Ligi'ndeki Frankfurt mücadelesinde forma giyemeyecek.
Libyalı orta saha milli takım arasından sonra 20 Ekim'de oynanacak Konyaspor maçında takıma dönecek.
Teknik direktör Van Bronckhorst'un bu süreçte orta sahada Gedson'un yanında Joao Mario'yu tercih etmesi bekleniyor.
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