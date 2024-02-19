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Beşiktaş'ta Emirhan Delibaş gönderildi

Beşiktaş, Emirhan Delibaş ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını açıkladı.

Beşiktaş'ta Emirhan Delibaş gönderildi

, altyapısından yetişen ardından Göztepe'de oynadıktan sonra takıma dönen genç futbolcu Emirhan Delibaş ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını duyurdu. 

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Emirhan Delibaş’la karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız." denildi.

Delibaş'ın çöpçatanlık uygulamarında üzerinde Beşiktaş ürünlerininin olduğu fotoğrafların yer aldığı hesapları ortaya çıkmış ve sosyal medyada tepki çekmişti. 

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