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Beşiktaş'ta Fernando Santos ilk maçına çıkıyor: Muhtemel 11

Beşiktaş, yeni teknik direktörü Fernando Santos ile ilk maçına çıkıyor. Siyah-beyazlılar, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

Beşiktaş'ta Fernando Santos ilk maçına çıkıyor: Muhtemel 11

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Fernando Santos 'taki ilk sınavına  çıkıyor.

Siyah-beyazlılar, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

Ligde 19 maçta 10 galibiyet, 7 yenilgi ve 2 beraberlik sonunda 32 puan toplayan Beşiktaş, 4. basamakta yer alıyor.

5 EKSİK VAR

Sakatlığı süren Rosier ve Oxlade-Chamberlain'in yanı sıra milli takımlarında bulunan Colley, Aboubakar ve Amartey forma giyemeyecek.

Fatih Karagümrük, ligde 20 puanla 15. basamakta.

Tüpraş Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı Mert Güzenge yönetecek.

MUHTEMEL 11

Beşiktaş:

Mert

Svensson-Tayyip-Zaynutdinov-Umut

Salih

Rashica-Hadziahmetovic-Gedson-Semih

Cenk

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