Beşiktaş'ta Fernando Santos ilk maçına çıkıyor: Muhtemel 11

Fernando Santos Beşiktaş'taki ilk sınavına çıkıyor.



Siyah-beyazlılar, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.



Ligde 19 maçta 10 galibiyet, 7 yenilgi ve 2 beraberlik sonunda 32 puan toplayan Beşiktaş, 4. basamakta yer alıyor.



5 EKSİK VAR



Sakatlığı süren Rosier ve Oxlade-Chamberlain'in yanı sıra milli takımlarında bulunan Colley, Aboubakar ve Amartey forma giyemeyecek.



Fatih Karagümrük, ligde 20 puanla 15. basamakta.



Tüpraş Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı Mert Güzenge yönetecek.

MUHTEMEL 11

Beşiktaş:



Mert



Svensson-Tayyip-Zaynutdinov-Umut



Salih



Rashica-Hadziahmetovic-Gedson-Semih



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