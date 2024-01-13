Beşiktaş'ta Fernando Santos ilk maçına çıkıyor: Muhtemel 11

Fernando Santos Beşiktaş'taki ilk sınavına çıkıyor.
Siyah-beyazlılar, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.
Ligde 19 maçta 10 galibiyet, 7 yenilgi ve 2 beraberlik sonunda 32 puan toplayan Beşiktaş, 4. basamakta yer alıyor.
5 EKSİK VAR
Sakatlığı süren Rosier ve Oxlade-Chamberlain'in yanı sıra milli takımlarında bulunan Colley, Aboubakar ve Amartey forma giyemeyecek.
Fatih Karagümrük, ligde 20 puanla 15. basamakta.
Tüpraş Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı Mert Güzenge yönetecek.
MUHTEMEL 11
Beşiktaş:
Mert
Svensson-Tayyip-Zaynutdinov-Umut
Salih
Rashica-Hadziahmetovic-Gedson-Semih
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