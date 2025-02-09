Beşiktaş'ta Gedson derbide oynayacak mı?
Beşiktaş'tan Gedson Fernandes’in sağlık durumu hakkında yapılan açıklamada futbolcunun Trabzonspor derbisine yetiştirilmesi için çalışmaların sürdüğü açıklandı.
Beşiktaş'tan Gedson Fernandes’in sağlık durumu hakkında açıklama geldi.
Yapılan açıklamada futbolcunun Trabzonspor derbisine yetiştirilmesi için çalışmaların sürdüğü vurgulandı.
Siyah beyazlılardan yapılan açıklama şöyle:
"Takımımızın Sivasspor ile oynadığı müsabakada, sol ayak bileğine aldığı darbe sonrası ağrı hisseden ve bu nedenle oyuna devam edemeyen sporcumuz Gedson Fernandes’in yapılan değerlendirmeleri ve Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesi sonucunda, ayak bileği dış yan bağ kompleksinde (Anterior Talofibular - Anterior Talokalkaneal) gerilme ve ödem tespit edilmiştir.
Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmış olup, klinik süreci aşama aşama takip edilerek Trabzonspor maçına yetiştirilmesi için çalışmalar sürdürülmektedir."
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