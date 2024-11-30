Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst dönemi sona eriyor
Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst ile kötü sonuçların ardından yollar ayrılıyor.
Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst dönemi sona eriyor.
Bronckhorst yapılan son idmanda takımın başında yer almadı. Beşiktaş'tan resmi ayrılık açıklamasının gelmesi bekleniyor.
Siyah beyazlılarda Bronckhorst sonrası ilk aday Sergen Yalçın.
TAKIMIN BAŞINDA KİM OLACAK?
Habertürk'ün haberine göre; Hatayspor maçında Serdar Topraktepe takımın başında olacak. Yardımcısı da U19 hocası Veli Kavlak olacak.
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