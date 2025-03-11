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Beşiktaş'ta Immobile’nin gol hasreti son buldu

Beşiktaş’ın İtalyan santrforu Ciro Immobile, Süper Lig’deki 6 maçlık gol hasretini Gaziantep FK ağlarını sarsarak sonlandırdı.

Beşiktaş'ta Immobile’nin gol hasreti son buldu

Trendyol ’in 27. haftasında , sahasında Gaziantep FK’ya 2-1 mağlup oldu. Siyah-beyazlıların tek golünü 31. dakikada penaltıdan Ciro Immobile kaydetti.

İtalyan futbolcu, böylelikle uzun süren gol hasretine de son vermiş oldu.

6 ARANIN ARDINDAN GOL ATTI

Son olarak ligin 19. haftasında Bodrum FK ağlarını sarsan Immobile, 6 maç aranın ardından tekrar gol sevinci yaşadı.

Tecrübeli futbolcu, bu süreçte ligde Samsunspor, Antalyaspor, Sivasspor, Trabzonspor, Eyüpspor ve Kayserispor müsabakalarında gol sevinci yaşayamadı.

Beşiktaş'ta Immobile’nin gol hasreti son buldu - 1
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