Beşiktaş'ta Immobile’nin gol hasreti son buldu

Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında Beşiktaş, sahasında Gaziantep FK’ya 2-1 mağlup oldu. Siyah-beyazlıların tek golünü 31. dakikada penaltıdan Ciro Immobile kaydetti.

İtalyan futbolcu, böylelikle uzun süren gol hasretine de son vermiş oldu.

6 MAÇ ARANIN ARDINDAN GOL ATTI



Son olarak ligin 19. haftasında Bodrum FK ağlarını sarsan Immobile, 6 maç aranın ardından tekrar gol sevinci yaşadı.



Tecrübeli futbolcu, bu süreçte ligde Samsunspor, Antalyaspor, Sivasspor, Trabzonspor, Eyüpspor ve Kayserispor müsabakalarında gol sevinci yaşayamadı.