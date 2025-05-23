Beşiktaş'taki Cristiano Ronaldo çılgınlığına o futbolcu da katıldı!

Trendyol Süper Lig'i üçüncü sırada bitirerek yeni sezona iddialı bir giriş yapmayı ve hem Türkiye hem de Avrupa'da adından söz ettirmeyi hedefleyen Beşiktaş'ta gözler bir yandan da transfere çevrilmiş durumda.



İngiliz basını, Al Nassr'dan ayrılacak olan Cristiano Ronaldo'nun gidebileceği takımlar arasında siyah - beyazlıları göstermişti.



Yaz transfer dönemindeki hamleleri merak edilen Beşiktaş'ta taraftarları heyecan sararken, başkan Serdal Adalı böyle bir gelişmenin olmadığını açıklamıştı.



"COME TO BEŞİKTAŞ RONALDO"

Siyah - beyazlı futbolseverlerin Ronaldo için sosyal medyada baskısı sürerken, bir taraftar Tüpraş Stadyumu önünde "Come to Beşiktaş, Ronaldo" yazan bir pankart açtı.





