Beşiktaş'ta Lorenzo dönemi

Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı'nın başantrenörü İtalyan çalıştırıcı Lorenzo Micelli oldu.



54 yaşındaki Micelli, sezon başında anlaştığı İsveç Milli Kadın Voleybol Takımı'ndaki görevine de devam edecek.



Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Lorenzo Micelli'ye, Beşiktaş ailesine 'hoş geldin' der, görevinde üstün başarılar dileriz" denildi.