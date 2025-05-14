Beşiktaş'ta Lorenzo dönemi
Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı'nın yeni başantrenörü Lorenzo Micelli oldu.
Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı'nın başantrenörü İtalyan çalıştırıcı Lorenzo Micelli oldu.
54 yaşındaki Micelli, sezon başında anlaştığı İsveç Milli Kadın Voleybol Takımı'ndaki görevine de devam edecek.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Lorenzo Micelli'ye, Beşiktaş ailesine 'hoş geldin' der, görevinde üstün başarılar dileriz" denildi.
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