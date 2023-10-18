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Beşiktaş’ta Mert Günok derbide forma giyebilecek

Beşiktaş’ta sakatlığını atlatan Mert Günok, Galatasatay derbisinde forma giyebilecek. Siyah-beyazlılarda Bailly ve Salih’in tedavileri devam ediyor.

Beşiktaş’ta Mert Günok derbide forma giyebilecek

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’a Mert Günok’tan iyi haber geldi.

Siyah-beyazlılar Trendyol Süper Lig’de Galatasaray deplasmanına çıkacak.

Sakatlığını atlatan Günok, derbi öncesi takımla çalışmalara başladı.

Tecrübeli file bekçisi Galatasaray’a karşı forma giyebilecek.

FERNANDES DE DÖNÜYOR

Tedavisi tamamlanan Gedson Fernandes’in ardından Mert’in de takıma dönmesi teknik heyeti rahatlattı.

Beşiktaş’ta Eric Bailly ve Salih Uçan ise sakatlıkları devam ediyor. İki oyuncu da karşılaşmada forma giyemeyecek.

SALİH’İN YERİNE CHAMBERLAİN

Derdibe Bailly yerine Amartey, Salih’in yerine ise Chamberlain’in ilk 11’de forma giymesi bekleniyor.

Ligde oynadığı 8 maçta 16 puan toplayan siyah-beyazlılar, haftaya 4. sırada giriyor.

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