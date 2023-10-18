Beşiktaş’ta Mert Günok derbide forma giyebilecek

Beşiktaş’a Mert Günok’tan iyi haber geldi.



Siyah-beyazlılar Trendyol Süper Lig’de Galatasaray deplasmanına çıkacak.



Sakatlığını atlatan Günok, derbi öncesi takımla çalışmalara başladı.



Tecrübeli file bekçisi Galatasaray’a karşı forma giyebilecek.

FERNANDES DE DÖNÜYOR



Tedavisi tamamlanan Gedson Fernandes’in ardından Mert’in de takıma dönmesi teknik heyeti rahatlattı.



Beşiktaş’ta Eric Bailly ve Salih Uçan ise sakatlıkları devam ediyor. İki oyuncu da karşılaşmada forma giyemeyecek.

SALİH’İN YERİNE CHAMBERLAİN



Derdibe Bailly yerine Amartey, Salih’in yerine ise Chamberlain’in ilk 11’de forma giymesi bekleniyor.



Ligde oynadığı 8 maçta 16 puan toplayan siyah-beyazlılar, haftaya 4. sırada giriyor.