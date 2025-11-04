Beşiktaş, sakatlanan 4 futbolcu için sağlık durumu açıklaması geldi.

Siyah beyazlılardan yapılan açıklama şöyle:



"''Futbol A Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmana, Fenerbahçe maçının ardından uyluk arka adalesinde (hamstring) gerginlik hisseden Emirhan Topçu, kalf bölgesinde (soleus) ağrı ve sertlik hisseden Vaclav Cerny ve Rafa Silva ile sol dizinde pes anserinus bursiti tespit edilen Necip Uysal katılmamıştır.'

Futbolcularımızın tedavi süreçleri sağlık ekibimizce sürdürülmektedir.



Ayrıca annesinin rahatsızlığı sebebiyle izin alarak ülkesi Brezilya’ya giden Gabriel Paulista da antrenmanda yer almamıştır."