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Beşiktaş'tan 7 futbolcu için sakatlık açıklaması

Beşiktaş'tan 7 futbolcunun sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı. Bu isimlerin Avrupa maçı kadrosuna alınmayacakları duyuruldu. 5 isim kadro dışı bırakılan siyah-beyazlılarda toplam eksik sayısı 12 oldu.

Beşiktaş'tan 7 futbolcu için sakatlık açıklaması

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'tan yapılan açıklamada 7 futbolcunun sağlık durumu hakkında bilgi verildi. 

Yapılan açıklamada, "Futbolcularımızın Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirme

Sol dizinde eklem içi sıvı artışı olan Mert Günok, sağ dizinde arka kapsüler yaralanması tedavisi devam eden Omar Colley, sol alt adale sakatlığından dolayı tedavisi süren ve ayak bileğinde bağ yaralanması olan Gedson Fernandes, besin zehirlenmesi ve gastroenterit nedeniyle tedavi altında olan Ante Rebic, sahaya dönüş çalışmalarına devam eden; Arthur Masuaku, Milot Rashica ve Yakup Arda Kılıç, Futbol A Takımımızın UEFA Konferans Ligi’nde Lugano ile oynayacağı maçın kadrosunda yer almayacaktır.

Siyah-beyazlılarımızın dün gerçekleştirdiği antrenmanda sol alt baldır arka adalesinde (soleus) birinci derece yaralanma tespit edilen futbolcumuz Necip Uysal’ın durumu maç saatinde belli olacaktır." denildi. 

5 İSİM KADRO DIŞI

Beşiktaş'ta performans düşüklüğü ve takım içerisindeki uyumsuzlukları nedeniyle Vincent Aboubakar, Valentine Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ile Jean Onana'nın kadro dışı bırakıldığı açıklanmıştı.

BEŞİKTAŞ KAMP KADROSU

Beşiktaş'tan 7 futbolcu için sakatlık açıklaması - 1
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