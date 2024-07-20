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Beşiktaş'tan 9 futbolcuya veda

Yeni sezon kadro planlamasına devam eden Beşiktaş, 9 futbolcusuna veda edecek. Bu vedaların ardından hem maaş yükünün hafiflemesi hem de kasaya 15 milyon euronun girmesi hedefleniyor.

Beşiktaş'tan 9 futbolcuya veda

, takımdan ayrılacak isimlerle kadroyu rahatlatmak ve gelir elde etmek istiyor.

Milliyet'te yer alan habere göre Beşiktaş'ta Amartey, Onana, Chamberlain, Montero, Rebiç, Aboubakar, Colley, Masuaku ve Hasiç ile yolların ayrılması planlanıyor.

Siyah-beyazlılar bu futbolcuları göndererek 15 milyon euroluk maaş tasarrufu sağlamayı hedefliyor.

Rafa Silva, Paulista ve Ciro Immobile gibi isimleri kadrosuna katan Beşiktaş, önemli bir maaş yükünün altına girdi.

Beşiktaş'ın transfer gündeminde ise Asensio ve Talisca gibi isimler var.

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