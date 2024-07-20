Beşiktaş'tan 9 futbolcuya veda

Beşiktaş, takımdan ayrılacak isimlerle kadroyu rahatlatmak ve gelir elde etmek istiyor.



Milliyet'te yer alan habere göre Beşiktaş'ta Amartey, Onana, Chamberlain, Montero, Rebiç, Aboubakar, Colley, Masuaku ve Hasiç ile yolların ayrılması planlanıyor.



Siyah-beyazlılar bu futbolcuları göndererek 15 milyon euroluk maaş tasarrufu sağlamayı hedefliyor.



Rafa Silva, Paulista ve Ciro Immobile gibi isimleri kadrosuna katan Beşiktaş, önemli bir maaş yükünün altına girdi.



Beşiktaş'ın transfer gündeminde ise Asensio ve Talisca gibi isimler var.