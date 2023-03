Beşiktaş'tan açıklama: Kayıkçı kavgasına son verin, VAR kayıtlarını açıklayın

Beşiktaş gündemdeki tartışmalar hakkında açıklama yayınladı. Siyah-beyazlılar VAR kayıtlarının açıklanmasını talep etti.



Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:



"Türk futbolunda son günlerde yaşananlar, yine bilindik senaryolarla karşı karşıya kaldığımızı göstermektedir.



Hakları yenmediği halde hakları yeniyormuşçasına feryat figan bağıran iki ezeli rakibimizin ortamı germekten başka bir işe yaramayan, sadece ve sadece camialarının gazını almak adına yaptıkları açıklamalar kayıkçı kavgasından ibarettir. Bu tutumları, kendilerini ve günü kurtarmak adına nafile çabalardır. Ne yazıktır ki bu tavırlarını sezon başından bu yana sürdürmektedirler. İki kulübün izledikleri bu yol, Türk futboluna zarar vermektedir. Herkes için adaletten bahsedip adaletten uzaklaşanlar, hatta ve hatta adaleti sadece kendileri adına arayanların amacı TFF’yi ve MHK’yı etki altına almaktır.



Şu anda tartışılması ve konuşulması gereken durum, depremden kaynaklı ortaya çıkan Süper Lig’in puan sisteminin nasıl olması gerektiğidir. Ne yazık ki gündem, planlı ve kasıtlı olarak değiştirilmektedir.



HAKEMLER FUTBOLUN MARKA DEĞERİNE TELAFİSİ GÜÇ ZARARLAR VERMEKTEDİR



Verdikleri veya vermedikleri kararlarla neredeyse her maçın önüne geçmeyi başaran hakemler futbolumuzun kanayan yarası durumundadırlar. Hakem camiasına neşter vurmadan geçen her gün futbolun marka değerine telafisi güç zararlar vermektedir.



Günümüzde, diğer kulüplerin başkan ve yöneticilerinin de Başkanımız Ahmet Nur Çebi’nin hakemlerle ilgili olarak geçtiğimiz sezondan bu yana yapmış olduğu tespit ve çözüm önerilerine yakın bir çizgiye geldiklerini görmek, futbolumuzun geleceği adına umut vaadeden bir gelişmedir. Ancak bu sezon da kaybedilmiştir. Gereken cesaret ve kararlılık gösterilmezse önümüzdeki yıllar da heba olacaktır.



Başkanımızın geçen sezon dile getirdiği Türk hakemliğinde devrim niteliğindeki görüşlerine o gün sessiz kalan kulüplerin bugün aynı hakem camiası ve hakemlerden şikayetçi olmaları abesle iştigaldir. O gün sustunuz çünkü senaryolarınızı hayata geçirmenin peşindeydiniz. Senaryolarınızın tutmadığını düşündüğünüz için bugün çaresizlik içinde bağırıp çağırıyorsunuz.



Başkanımızın yalnız kalma pahasına, tek başına verdiği mücadeleye ne yazık ki destek veren çıkmamıştır. Bu arada belirtmek isteriz ki başkanımızın daha önce “yeniler gelsin” şeklindeki açıklamasının nedeni mevcut hakemleri karalamak değil hakemlerin geçmişteki kararlarının tartışılmadığı yeni isimlerle “Beyaz Sayfa” açılması talebidir.



VAR KAYITLARINI İVEDİLİKLE AÇIKLAYIN



Galatasaray’ın “ofsaytımsı” pozisyonunu medyaya servis ederken masa başında karar alanlar, kulübümüzü alakası olmayan maç görüntüleriyle konuya dahil edenler, Galatasaraylı Muslera’nın ve Fenerbahçeli Samuel’in pozisyonlarına ilişkin VAR kayıtlarını da ivedilikle kamuoyuyla paylaşmalıdırlar. Mete Kalkavan’ın bir anda fikir değiştirerek kırmızı karttan sarı karta yönelmesinin nedenini merak etmekteyiz. Keza Galatasaray kalecisi Muslera’nın Konyaspor kalecisi Sehiç’i itmesiyle doğan tereddütsüz kırmızı kartlık hareketinin sarı kartla geçiştirilmesinin kabul edilmesi mümkün değildir. Bundan sonrası için de kulüplerden talep gelmesi halinde her maçın VAR kayıtlarının kamuoyuyla paylaşılmasını istiyoruz.



Hatta ve hatta; oynayacağımız ilk maç olan Fenerbahçe derbisinin VAR kayıtlarının açıklanmasını da karşılaşmanın sonucu ne olursa olsun şimdiden talep ediyoruz.



TFF’NİN ADALETİ TESİS EDECEK BİR KARAR ALMASI ARTIK ELZEMDİR



Gaziantep FK ile Atakaş Hatayspor’un ülkemizi yasa boğan deprem felaketi nedeniyle ligden çekilmelerinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 3 gün içinde yangından mal kaçırır gibi alınan karar ise vicdanları yaralayan kara bir leke olarak futbol tarihimize geçmiştir.



Başkanımız Ahmet Nur Çebi, federasyonun almış olduğu haksız ve hukuksuz kararın karşısında dimdik durmuştur, durmaya devam etmektedir. Başkanımızın o gün ifade ettikleri ligde Avrupa kupaları yarışı içindekilerle küme düşmeme mücadelesi veren takımların haksızlığa uğramaması adına bir adalet arayışıydı. Bugün haksız puan peşinde koşanlar, o günlerde kulübümüzün puan peşinde koştuğu algısını yaratanların ta kendisidir. Aslında onlar, o gün sessiz kalarak bugün bahsi geçen puanların peşinde koşmaktadırlar.



Adaletsizlikten nemalananlar, o günlerde depremin neden olduğu acıları kullanarak Başkanımızı, dolayısıyla vicdanın sesini susturmaya çalışmıştır. Geldiğimiz noktada Başkanımız Ahmet Nur Çebi’nin haklılığı, futbol kamuoyu tarafından teslim edilmiştir.



TFF’nin eşi benzeri olmayan, vicdana sığmayan, mantığa uymayan adaletsiz kararından bir an evvel dönmesi; futbolun tüm paydaşlarının görüşlerine kulak vererek futbolun marka değerini yükseltmeyi amaçlayan, milyonlarca futbolseverin içine sindirebileceği ve en nihayetinde adaleti tesis edecek bir karar alması artık elzemdir. Alınmış olan karar; alınabilecek en kötü, adaletten en uzak karardır. Muhakkak ki ortak akılla alınabilecek çok daha iyi kararlar vardır. Sezon bittiğinde bir takımın 18, diğerinin 16 deplasman maçına çıkmış olacak olması alınan adaletsiz kararın en basit göstergelerinden sadece bir tanesidir. Kulüplerin kaderini ilgilendiren kararın Kulüpler Birliği Vakfı’nda alınması, üyeleri tarafından oylanması gerekir.



TFF, GALATASARAY’A VE FENERBAHÇE’YE YARANMAYA ÇALIŞMAKTAN VAZGEÇMELİ



Federasyon ve kurulları, ne şiş yansın ne kebap misali Galatasaray’a ve Fenerbahçe’ye yaranmayı amaçlayan tutumlarından acilen vazgeçmeli, her kulübe eşit mesafede durmalıdırlar. Bir maç birini, diğer maç da diğerini mutlu etmek eyyamcılığından kesinlikle kurtulmalıdırlar.



Futbolumuzda hüküm süren kayıkçı kavgası da ne şiş yansın ne kebap siyaseti de son bulmalı, sahada galibi hakemler değil futbolcular belirlemelidir.



YANLIŞTAN DÖNÜLMEZSE LİG ŞAİBELİ BİTER



Biz Beşiktaş olarak her gereksiz söyleme cevap vermenin futbolumuza yarardan çok zarar getirdiğini düşünüyor, tüm kulüplerimizi de haksız kazanımların peşinde koşmamaya davet ediyoruz.



Beşiktaş JK olarak; Türkiye Futbol Federasyonu’nu yanlı tutumundan ve adaletsiz kararından vazgeçmeye çağırıyoruz. Yoksa sezon bittiğinde bu ligi tescil eden TFF Başkanı ve yönetimi zan altında kalacaktır. Adaletsiz kararlarınızla lig şaibeli olarak bitecektir.



Taraflı yönetim anlayışınızı terk etmediğiniz, sadece iki kulübe şirin gözükmek adına yürüttüğünüz siyasetten vazgeçmediğiniz taktirde de Türkiye’nin değil belli kulüplerin federasyonu olduğu anlaşılacak olan bu yapıyla her zamanki gibi mücadele edeceğimizi beyan ediyoruz.



Özetle;



1-Kayıkçı kavgasına son verin.

2-Ne şiş yansın, ne kebap siyasetini terk edin.

3-Ligden çekilen iki takımın sezon başından itibaren oynadığı tüm maçları yok hükmünde sayın.

4-Geçmişte oynanan ve oynanacak tüm maçların VAR kayıtlarını açıklayın ve şeffaf olun.

5-Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin VAR kayıtlarını kamuoyu ile paylaşın.

6- Hakem camiasında beyaz sayfa açın."