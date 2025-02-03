Beşiktaş'tan Alexander Sörloth hamlesi

Beşiktaş, devre arasında kadrosuna takviye yapmak için hazırlıklarını sürdürüyor.

Siyah-beyazlılarda orta saha ve forvetle beraber bir kanat transferi yapılması bekleniyor.

Fanatik'in haberine göre, bu hafta transferde hareketli günler yaşaması beklenen Beşiktaş'ın ilk olarak Atletico Madrid forması giyen Alexander Sörloth'un kiralanması için anlaşmaya vardığı öne sürüldü.

Haberde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'ın Norveçli vatandaşı Sörloth transferinde devreye gireceği kaydedildi.

Öte yandan siyah-beyazlıların Manchester United'da kadro planlamasında yer almayan Casemiro için de girişimleri olduğu kaydedildi.

11 Şubat tarihinde bitecek ara transfer dönemi öncesi Beşiktaş Sparta Prag'ın kanat oyuncusu Veljko Birmancevic'i de gündemine aldı.