Beşiktaş'tan ayrılan Cher Ndour, Fiorentina'da

Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen ve sözleşmesi yakın zamanda feshedilen Cher Ndour'un yeni adresi Fiorentina oldu.

İtalyan oyuncu, Serie A ekibiyle sözleşme imzalamak üzere Floransa'ya gitti.

Beşiktaş formasıyla 22 resmi maça çıkan Ndour, bu mücadelelerde 1 gol atıp, 2 asistlik katkı vermişti.