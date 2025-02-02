Beşiktaş'tan ayrılan Cher Ndour, Fiorentina'da
Beşiktaş'a sezon başında Paris Saint-Germain'den kiralık olarak katılan Cher Ndour, Fiorentina'ya transfer oldu.
Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen ve sözleşmesi yakın zamanda feshedilen Cher Ndour'un yeni adresi Fiorentina oldu.
İtalyan oyuncu, Serie A ekibiyle sözleşme imzalamak üzere Floransa'ya gitti.
Beşiktaş formasıyla 22 resmi maça çıkan Ndour, bu mücadelelerde 1 gol atıp, 2 asistlik katkı vermişti.
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