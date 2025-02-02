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Beşiktaş'tan ayrılan Cher Ndour, Fiorentina'da

Beşiktaş'a sezon başında Paris Saint-Germain'den kiralık olarak katılan Cher Ndour, Fiorentina'ya transfer oldu.

Beşiktaş'tan ayrılan Cher Ndour, Fiorentina'da

'ta kiralık olarak forma giyen ve sözleşmesi yakın zamanda feshedilen Cher Ndour'un yeni adresi Fiorentina oldu. 

İtalyan oyuncu, Serie A ekibiyle sözleşme imzalamak üzere Floransa'ya gitti. 

Beşiktaş formasıyla 22 resmi maça çıkan Ndour, bu mücadelelerde 1 gol atıp, 2 asistlik katkı vermişti. 

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