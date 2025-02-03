Beşiktaş'tan ayrılan Cher Ndour Fiorentina'yla imzaladı: Bonservisi belli oldu

Beşiktaş'a sezon başında kiralık olarak katılan Cher Ndour'un yeni adresi belli oldu.

İtalyan orta saha Fiorentina ile sözleşme imzalamak üzere dün Floransa'ya gitmişti.

Fiorentina, bonservisi Paris Saint-Germain'de bulunan Cher Ndour için için tüm belgeleri imzaladı ve anlaşmayı tamamladı.

SÖZLEŞME DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Fabrizio Romano'nun haberine göre, PSG, 5 milyon euro bonservis bedeli alacak ve ayrıca bir sonraki satıştan yüzde 50 pay ile geri satın alma opsiyonuna sahip olacak.