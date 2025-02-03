Beşiktaş'tan ayrılan Cher Ndour Fiorentina'yla imzaladı: Bonservisi belli oldu
Beşiktaş'ta kiralık sözleşmesi feshedilen Cher Ndour'un yeni adresi Fiorentina oldu. İtalyan ekibin 20 yaşındaki futbolcu için Paris Saint-Germain'e 5 milyon euroluk bonservis bedeli ödediği ortaya çıktı.
Beşiktaş'a sezon başında kiralık olarak katılan Cher Ndour'un yeni adresi belli oldu.
İtalyan orta saha Fiorentina ile sözleşme imzalamak üzere dün Floransa'ya gitmişti.
Fiorentina, bonservisi Paris Saint-Germain'de bulunan Cher Ndour için için tüm belgeleri imzaladı ve anlaşmayı tamamladı.
SÖZLEŞME DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI
Fabrizio Romano'nun haberine göre, PSG, 5 milyon euro bonservis bedeli alacak ve ayrıca bir sonraki satıştan yüzde 50 pay ile geri satın alma opsiyonuna sahip olacak.
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