NTV.COM.TR’ye geri dön

Beşiktaş'tan ayrılan Josef de Souza Çin ekibi Beijing Guoan'da

Beşiktaş'tan ayrılan Brezilyalı futbolcu Josef de Souza, Çin ekibi Beijing Guoan'a transfer oldu.

Beşiktaş'tan ayrılan Josef de Souza Çin ekibi Beijing Guoan'da

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Kulübü'nden sezon ortasında ayrılan 34 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Josef de Souza, Çin ekibi Beijing Guoan'a transfer oldu.

Beijing Guoan, internet sitesinden "Hoşgeldin" mesajıyla yaptığı paylaşımda deneyimli oyuncunun takıma katıldığını duyurdu.

Bu sezon Spor Toto Süper Lig'de siyah-beyazlı forma ile 10 maça çıkan Josef, 1 gol atmıştı.

Beşiktaş Kulübüyle karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Brezilyalı futbolcu, daha önce sırasıyla Vasco da Gama, Porto, Gremio, Sao Paulo, Fenerbahçe, El-Ahli formaları da giymişti.

Beşiktaş'tan ayrılan Josef de Souza Çin ekibi Beijing Guoan'da - 1
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi için seyirci kararı
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi için seyirci kararı Haberi Görüntüle

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...