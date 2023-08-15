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Beşiktaş'tan ayrılan N'Koudou, Suudi Arabistan ekibi Damac'a gitti

Beşiktaş'ın yollarını ayırdığı Kamerunlu kanat oyuncusu N'Koudou, Suudi Arabistan Birinci Ligi ekibi Damac ile anlaştı.

Beşiktaş'tan ayrılan N'Koudou, Suudi Arabistan ekibi Damac'a gitti

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'ın yollarını ayırdığı Kamerunlu kanat oyuncusu Georges-Kevin N'Koudou, Suudi Arabistan Birinci Ligi ekibi Damac'a transfer oldu. 

Damac Kulübünden yapılan açıklamaya göre; 28 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Kariyerinde Nantes, Olimpik Marsilya, Tottenham, Burnley ve Monaco takımlarının formasını giyen N'Koudou, 2019 ile 2023 yılları arasında oynadığı Beşiktaş'ta lig, Türkiye Kupası ve Türkiye Süper Kupası'nda birer şampiyonluk yaşamıştı. 

Beşiktaş'tan ayrılan N'Koudou, Suudi Arabistan ekibi Damac'a gitti - 1
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