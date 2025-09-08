Beşiktaş'tan ayrıldı, 11 maçta 29 gol yedi ve kovuldu: Azerbaycan'da malumun ilamı, Santos gitti!

Süper Lig devi Beşiktaş'a 9 Ocak 2024'te imza atan ve geçirdiği 16 maçın ardından 13 Nisan 2024'te görevden alınan Fernando Santos, Azerbaycan Milli Takımı'nın başına geçmişti.



Siyah - beyazlılardaki performansıyla eleştirilen tecrübeli çalıştırıcının Azerbaycan'daki serüveni de oldukça karanlık geçti.



Azerbaycan Futbol Federasyonu (AFFA), teknik direktör Fernando Santos ile yolların ayrıldığını açıkladı.



Federasyonun açıklamasında Portekizli çalıştırıcının sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiği belirtildi.



Azerbaycan Milli Takımı'nı 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemelerinde Ukrayna ile oynanacak maça 21 Yaş Altı Milli Takımnın teknik direktörü Ayhan Abbasov çalıştıracak.