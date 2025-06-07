Beşiktaş'tan ayrıldı, 9 maçta 22 gol yedi ve hiç kazanamadı: Fernando Santos

Süper Lig devi Beşiktaş'a 9 Ocak 2024'te imza atan ve geçirdiği 16 maçın ardından 13 Nisan 2024'te görevden alınan Fernando Santos, Azerbaycan Milli Takımı'nın başına geçmişti.



Siyah - beyazlılardaki performansıyla eleştirilen tecrübeli çalıştırıcının Azerbaycan'daki serüveni de pek istediği gibi gitmiyor.



Portekizli çalıştırıcı, Azerbaycan Milli Takımı'nın başında çıktığı 9 maçta galibiyet yüzü göremedi. Santos'un takımı, 9 maçta kalesinde 22 gol gördü.

