Beşiktaş'tan ayrıldı, 9 maçta 22 gol yedi ve hiç kazanamadı: Fernando Santos
Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Azerbaycan Milli Takımı'nın başına geçen Fernando Santos, bekleneni veremedi.
Süper Lig devi Beşiktaş'a 9 Ocak 2024'te imza atan ve geçirdiği 16 maçın ardından 13 Nisan 2024'te görevden alınan Fernando Santos, Azerbaycan Milli Takımı'nın başına geçmişti.
Siyah - beyazlılardaki performansıyla eleştirilen tecrübeli çalıştırıcının Azerbaycan'daki serüveni de pek istediği gibi gitmiyor.
Portekizli çalıştırıcı, Azerbaycan Milli Takımı'nın başında çıktığı 9 maçta galibiyet yüzü göremedi. Santos'un takımı, 9 maçta kalesinde 22 gol gördü.
Azerbaycan Milli Takımı'nın son 9 maçı şu şekilde:
1-3 İsveç
0-2 Slovakya
1-3 Estonya
1-3 Slovakya
0-0 Estonya
0-6 İsveç
0-3 Haiti
0-2 Belarus
0-0 Letonya
70 yaşındaki çalıştırıcı, 9 maçta 2 beraberlik - 7 yenilgi alarak 0.22'lik puan ortalaması tutturdu.
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