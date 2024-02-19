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Beşiktaş'tan ayrılık açıklaması

Beşiktaş, Basketbol Şube Sorumlusu Umut Tahir Güneş ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Beşiktaş'tan ayrılık açıklaması

'ta şubesinde bir ayrılık yaşandı.

Siyah-beyazlı kulüpte Ahmet Nur Çebi yönetiminde de Basketbol Şube Sorumlusu olarak görev yapan Umut Tahir Güneş, Başkan Hasan Arat'ın yönetime gelmesiyle birlikte yeniden göreve atanmıştı.

Beşiktaş, Basketbol Türkiye Kupası Yarı Finali'nde Fenerbahçe'ye karşı alınan mağlubiyetin ardından Umut Tahir Güneş ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Basketbol Şube Sorumlumuz Sayın Umut Tahir Güneş'le karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın Umut Tahir Güneş'e verdiği emekler için camiamız adına teşekkür ederiz." ifadeleri yer aldı.

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