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Beşiktaş'tan Barcelona'ya 10 milyon euroluk teklif

Beşiktaş'ın sol stoper bölgesine takviye yapmak için Barcelona forması giyen Mikayil Faye'yi gündemine aldığı öne sürüldü. Siyah-beyazlıların Katalan ekibine 20 yaşındaki savunmacı için 10 milyon euroluk bir teklifte bulunduğu kaydedildi.

Beşiktaş'tan Barcelona'ya 10 milyon euroluk teklif

Sol stoper bölgesine takviye çalışmalarını sürdüren için yeni bir iddia ortaya atıldı.

Diario Sport'un haberine göre, siyah-beyazlı kulübün Mikayil Faye için Barcelona'ya yaklaşık 10 milyon euroluk bir teklifte bulunduğu öne sürüldü.

Beşiktaş teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst'un bu transferde şartların zorlanmasını istediği kaydedilirken, Katalan ekibin 20 yaşındaki stoper için 15 milyon euroluk bir beklentisi olduğu ancak bu rakamın pazarlıklarla düşürülebileceği ifade edildi. 

Ayrıca Beşiktaş'ın dışında Senegalli savunmacıyla Porto ve Rennes'in de ilgilendiği aktarıldı.

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