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Beşiktaş'tan Can Keleş atağı

Beşiktaş'ın yerli oyuncu transferinde Fatih Karagümrük forması giyen Can Keleş için resmi teklif yaptığı öne sürüldü.

Beşiktaş'tan Can Keleş atağı

Gabriel Paulista, Rafa Silva ve Ciro Immobile'yi kadrosuna katan , yerli oyuncu transferi için harekete geçti.

Hürriyet'in haberine göre, siyah-beyazlıların, Fatih Karagümrük'te forma giyen Can Keleş'e talip olduğu öne sürüldü.

Beşiktaş'ın 22 yaşındaki kanat oyuncusu için 2 milyon euro bonservis artı bonus teklif ettiği kaydedildi.

Siyah-beyazlıların yakın zamanda transferi bitirmesi bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük formasıyla 39 resmi maçta forma giyen Can Keleş, bu mücadelelerde 5 gol atıp, 4 asistlik performans sergiledi.

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