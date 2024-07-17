Beşiktaş'tan Can Keleş atağı

Gabriel Paulista, Rafa Silva ve Ciro Immobile'yi kadrosuna katan Beşiktaş, yerli oyuncu transferi için harekete geçti.

Hürriyet'in haberine göre, siyah-beyazlıların, Fatih Karagümrük'te forma giyen Can Keleş'e talip olduğu öne sürüldü.

Beşiktaş'ın 22 yaşındaki kanat oyuncusu için 2 milyon euro bonservis artı bonus teklif ettiği kaydedildi.

Siyah-beyazlıların yakın zamanda transferi bitirmesi bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük formasıyla 39 resmi maçta forma giyen Can Keleş, bu mücadelelerde 5 gol atıp, 4 asistlik performans sergiledi.