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Beşiktaş'tan Chelsea çıkarması

Beşiktaş'ta yönetim kurulu danışmanı Brad Friedel'in Chelsea temsilcisiyle yaptığı görüşmelerde Diego Moreira ve Renato Veiga'nın siyah-beyazlı kulübe önerildiği kaydedildi.

Beşiktaş'tan Chelsea çıkarması

, sol bek, kanat forvet ve ön liberi mevkilerine takviye yapmak için transfer çalışmalarına hız verdi.

Siyah-beyazlıların yönetim kurulu danışmanı Brad Friedel, İspanya'da düzenlenen ve birçok kulübün temsilcisinin katılım sağladığı transfer etkinliğinde temaslarda bulundu. 

2 OYUNCU ÖNERDİ

Sabah'ın haberine göre, Friedel'e Chelsea'nin kiralık oyuncu departmanının başında yer alan Carlo Cudicini ile yaptığı görüşmelerde Diego Moreira ve Renato Veiga önerildi.

20 yaşındaki kanat oyuncusu Moreira geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Lyon'da kiralık olarak geçirmişti.

21 yaşındaki sol bek Veiga ise Basel'de kiralık geçirdiği sezonun ardından Chelsea'ye geri dönmüştü.

Friedel'in kurduğu temasları yönetime aktaracağı ve ardından girişim yapılacak oyuncuların da belli olacağı belirtildi. 

Beşiktaş'tan Chelsea çıkarması - 1

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