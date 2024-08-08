Beşiktaş'tan Chelsea çıkarması

Beşiktaş, sol bek, kanat forvet ve ön liberi mevkilerine takviye yapmak için transfer çalışmalarına hız verdi.

Siyah-beyazlıların yönetim kurulu danışmanı Brad Friedel, İspanya'da düzenlenen ve birçok kulübün temsilcisinin katılım sağladığı transfer etkinliğinde temaslarda bulundu.

2 OYUNCU ÖNERDİ

Sabah'ın haberine göre, Friedel'e Chelsea'nin kiralık oyuncu departmanının başında yer alan Carlo Cudicini ile yaptığı görüşmelerde Diego Moreira ve Renato Veiga önerildi.

20 yaşındaki kanat oyuncusu Moreira geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Lyon'da kiralık olarak geçirmişti.

21 yaşındaki sol bek Veiga ise Basel'de kiralık geçirdiği sezonun ardından Chelsea'ye geri dönmüştü.

Friedel'in kurduğu temasları yönetime aktaracağı ve ardından girişim yapılacak oyuncuların da belli olacağı belirtildi.