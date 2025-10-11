NTV.COM.TR

Beşiktaş'tan çift idman

Milli arada Süper Lig hazırlıklarına devam eden Beşiktaş, günü çift antrenmanla tamamladı.

, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, bu akşam yaptığı günün ikinci antrenmanıyla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, çift kale maçla sona erdi.

