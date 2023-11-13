Beşiktaş'tan Cumhuriyetin 100. yılına özel kartal heykeli

Beşiktaş Kulübü, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı ve Kulübün 120. yılı anısına, İBB tarafından yenilenen Beşiktaş İskele Meydanı’na kartal heykeli yaptırdı.



Heykel, Mimar Sinan Üniversitesi Heykel Bölümü Başkanı Bülent Çınar tarafından yapıldı.

Açılışa katılan Başkan Ahmet Nur Çebi açıklamalarda bulundu.

İşte Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları;

"Değerli Beşiktaşlılar, yağmurla bir gündeyiz, şarkılarımızda bile yağmurlu günde var biliyorsunuz. Beşiktaşımızın 120. yılını kutladığımız bu senede yönetimle birlikte aldığımız karar sonucunda bu meydanda yıllarca kaldığı sürece tüm Beşiktaşlıları selamlayacak, 4 metre yüksekliği, 6 metreye yakın da kanatları olan Kartal heykelini açıyoruz. Beşiktaş için hayırlı olsun diyorum.

Her büyük, tarihi kurumun içerisinde onu temsil eden kelimeler, amblemler vardır. Kartal bizim amblemimiz. Kartalın hikayesini herkes iyi bilir. Yaşlandıkça tekrar yükselip, tekrar kendisini yenileyip, tekrar sıfırdan güçlü bir şekilde başlayabilen kartal söz konusu."