Beşiktaş'tan Dele Alli'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama

Beşiktaş, 2 Nisan'da Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçı öncesi İngiliz futbolcusu Dele Alli'nin uyluk üst adalesinde kısmi yırtık ve kanama saptandığını açıkladı.



Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın dün gerçekleştirdiği antrenmanda sağ uyluk bölgesinde ağrı hisseden futbolcumuz Dele Alli’nin Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk üst adalesinde (Rectus Femoris) kısmi yırtık ve kanama saptanmış olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." ifadesi kullanıldı.

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