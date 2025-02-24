Beşiktaş'tan Ernest Poku atağı
Beşiktaş, AZ Alkmaar formasıyla Galatasaray karşısında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Ernest Poku'yu gündemine aldı.
Ara transfer döneminde iki transfer yapan Beşiktaş, yaz transfer sezonu için kolları sıvadı.
Siyah-beyazlıların Başkanı Serdal Adalı'nın Mayıs ayındaki seçimi kazanması durumunda agresif bir transfer operasyonuna başlayacağı kaydedildi.
Fanatik'in haberine göre, Beşiktaş'ın AZ Alkmaar forması giyen Ernest Poku'yu gündemine aldığı öne sürüldü.
UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray karşısında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 21 yaşındaki futbolcu, teknik ekibin listesine girdi.
SOLSKJAER SICAK BAKIYOR
Öte yandan Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer Gana asıllı Hollandalı oyuncuyu kadrosunda görmeye sıcak bakıyor.
- Etiketler :
- Haberler -
- Spor
- Ole Gunnar Solskjaer
- Ernest Poku
- Spor&Skor
- Beşiktaş