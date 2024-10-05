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Beşiktaş'tan Ersin Destanoğlu için sakatlık açıklaması

Beşiktaş Kulübü, kaleci Ersin Destanoğlu'nun sakatlığıyla ilgili açıklama yaptı.

Beşiktaş'tan Ersin Destanoğlu için sakatlık açıklaması

Kulüpten yapılan açıklamada, " takımımızın Eintracht Frankfurt ile oynadığı müsabakada, sol uyluk arka kısmında ağrı hisseden oyuncumuz Ersin Destanoğlu'nun yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde sol uyluk üst arka adalesinde gerilme ve kısmi yırtık tespit edilmiştir.

Ersin Destanoğlu'nun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." denildi.

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