Beşiktaş'tan Fahri Kerem Ay'a yeni sözleşme

Beşiktaş, genç oyuncusu Fahri Kerem Ay ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.
Siyah-beyazlılardan yapılan açıklama şu şekilde:
"Gelişimini Beşiktaş Futbol Akademisi’nde tamamlayan genç futbolcumuz Fahri Kerem Ay’ın sözleşmesi, 2027-28 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır.
Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde bir araya geldiği Fahri Kerem Ay’a yeni dönemde başarılar diledi."
- Etiketler :
- Haberler -
- Spor
- Spor&Skor
- Beşiktaş