NTV.COM.TR’ye geri dön

Beşiktaş'tan Fahri Kerem Ay'a yeni sözleşme

Beşiktaş'ın altyapısından yetişen Fahri Kerem Ay ile 5 yıllık yeni sözleşme imzalandığı açıklandı.

Beşiktaş'tan Fahri Kerem Ay'a yeni sözleşme

, genç oyuncusu Fahri Kerem Ay ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklama şu şekilde:

"Gelişimini Beşiktaş Futbol Akademisi’nde tamamlayan genç futbolcumuz Fahri Kerem Ay’ın sözleşmesi, 2027-28 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır.

Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde bir araya geldiği Fahri Kerem Ay’a yeni dönemde başarılar diledi."

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...