Beşiktaş'tan Fenerbahçe kampına katıldı, perdeyi açtı. 2 maçta tam 9 gol

Fenerbahçe Avusturya’daki hazırlık maçlarına devam ediyor. İlk hazırlık maçını 5-0 kazanan sarı lacivertliler bu kez Polonya ekibi Pogon Szczecin ile karşılaştı.



İki ekip Hofmann Personal Stadion’da karşı karşıya geldi. Fenerbahçe-Pogon Szczecin, maçı taraftarların büyük coşkusu ile başladı. İlk düdükle birlikte Fenerbahçeli taraftarlar meşaleleri yaktı. Hakem maçı durdurdu ardından maç kaldığı yerden devam etti.



Fenerbahçe maçı 4-0 kazanarak iki hazırlık maçında toplam 9 gol atmış oldu.



Goller Musaba, Sidiki Cherif (2) ve Cengiz Ünder 'den geldi.

İLK MAÇTA 5 GOL

Fenerbahçe ilk hazırlık maçında Avusturya'nın Admira Wacker takımıyla karşı karşıya gelmişti.

Avusturya'da oynanan müsabakada rakibini 5-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, sezonu galibiyetle açmıştı.