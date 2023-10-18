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Beşiktaş'tan Galatasaray maçı için taraftar açıklaması: Ali Sami Yen deplasmanındayız

Beşiktaş, Galatasaray deplasmanında siyah-beyazlı takım taraftarlarının deplasman tribününde bulunacağını yaptığı paylaşımla duyurdu.

Beşiktaş'tan Galatasaray maçı için taraftar açıklaması: Ali Sami Yen deplasmanındayız

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Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Galatasaray- derbisinde konuk takımın taraftarları tribünde yer alacak.

Beşiktaş, Galatasaray deplasmanında siyah-beyazlı takım taraftarlarının deplasman tribününde bulunacağını açıkladı. 

"GELİYORUZ"

Yapılan açıklamada, "Ali Sami Yen deplasmanındayız. Geliyoruz." ifadeleri kullanıldı. 

Sezonun geri kalanındaki Trabzonspor-Beşiktaş ve Karagümrük-Kasımpaşa derbilerinde deplasman yasağı uygulanmıştı. 

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