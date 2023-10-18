Beşiktaş'tan Galatasaray maçı için taraftar açıklaması: Ali Sami Yen deplasmanındayız

Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisinde konuk takımın taraftarları tribünde yer alacak.
Beşiktaş, Galatasaray deplasmanında siyah-beyazlı takım taraftarlarının deplasman tribününde bulunacağını açıkladı.
"GELİYORUZ"
Yapılan açıklamada, "Ali Sami Yen deplasmanındayız. Geliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Sezonun geri kalanındaki Trabzonspor-Beşiktaş ve Karagümrük-Kasımpaşa derbilerinde deplasman yasağı uygulanmıştı.
Ali Sami Yen deplasmanındayız. ⚡— Beşiktaş JK (@Besiktas) October 18, 2023
G E L İ Y O R U Z ❗ pic.twitter.com/tYCNxDKMUO
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