Beşiktaş'tan Galatasaray'a 'erteleme' yanıtı

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Yaşanan olumsuz hava şartlarından dolayı İstanbul yerine İzmir'e giden Galatasaray, 14 Mart Pazartesi günü oynanacak Beşiktaş derbisinin ileri bir tarihe alınması için TFF'ye başvuru yaptı. Beşiktaş Kulübü, yaşanan 'erteleme' krizi hakkında açıklama yapan sarı kırmızılı kulübün başkanı Burak Elmas'a, yazılı bir şekilde karşılık verdi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Nef Stadı'nda yağış nedeniyle oluşabilecek zemin problemleri ihtimaline karşılık Galatasaray-Beşiktaş ve Galatasaray-Barcelona maçları için Vodafone Park'ı Galatasaray Kulübü'nün kullanımına açılabileceği vurgulanarak Başkan Ahmet Nur Çebi'nin dünkü daveti hatırlatıldı.



İstanbul'a ulaşımda bir sorun yaşanmamasına rağmen Galatasaray'ın İzmir'de antrenmanlarını sürdürmesinin sorgulandığı açıklamada,

Beşiktaş'ın son 10 yılda ülke puanına en fazla katkı sağlayan kulüp olduğunun altı çizidi. Ayrıca açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Sezon başında Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarında PSV Eindhoven'dan iki maçta 7 gol yiyerek elenmeyip Şampiyonlar Ligi gruplarına kalabilselerdi UEFA sıralamasında 70 puanla bulundukları 44. sıradan, 77 puanla 37. sırada bulunan Beşiktaş'a yaklaşabilir, ülke puanına hatırı sayılır bir katkı sağlayabilirlerdi.

Son 1 haftada, son 1 ayda, son 1 yılda değil son 10 yılda ülke puanına açık ara en çok katkıyı sağlayan kulüp olduğumuz UEFA raporlarında açıkça belirtilmiştir. Bu raporları gözden geçirmelerini tavsiye ederiz.

21.01.2022 tarihinde Galatasaray kulübü resmi twitter hesabından 'İstanbul için yapılan yoğun kar yağışı uyarısı üzerine, pazar günü oynayacağımız Trabzonspor maçı öncesinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin zemini koruma altına alınmış olup gerekli tüm tedbirler sağlanmıştır' şeklinde paylaşılan fotoğraflı içerikten 2 ay sonra 14.03.2022 tarihinde aynı stadyumda oynayacakları Beşiktaş maçı ile ilgili aynı içeriği neden paylaşmamışlardır?"



BURAK ELMAS DERBİNİN ERTELENMEMESİNE TEPKİLİ