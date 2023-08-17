Beşiktaş'tan Galatasaray'a yanıt: Tehdit dolu söylemlere pabuç bırakmayız

Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki video tartışması devam ediyor.



Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Bırakın bu ucuz gündem değiştirme oyunlarını ve yakışıksız kabadayı söylemlerini!



Dün Galatasaray camiasının, Kulübümüzle ilgili yapmış olduğu açıklama yersiz, gereksiz ve hadsizdir. Futbol A Takımımıza dahil ettiğimiz bir futbolcumuz için hazırlanan transfer videosunda; hiçbir kasıt, art niyet ve ima amacı taşımayan bir sahneye takılarak olayı gündem değiştirmek adına kullanmak için yapılan bu açıklamadaki kabadayı ve tehdit dolu söylemlere pabuç bırakmayız."

Bırakın bu ucuz gündem değiştirme oyunlarını ve yakışıksız kabadayı söylemlerini!



Dün Galatasaray camiasının, Kulübümüzle ilgili yapmış olduğu açıklama yersiz, gereksiz ve hadsizdir. Futbol A Takımımıza dahil ettiğimiz bir futbolcumuz için hazırlanan transfer videosunda; hiçbir… https://t.co/5WrqenFzW8 — Beşiktaş JK (@Besiktas) August 17, 2023