Beşiktaş'tan gece yarısı sürprizi: Anlaşmaya varılan Abraham için ödenecek para belli oldu

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu çalkantılı bir şekilde geçiren Beşiktaş'ta yeni sezon çalışmaları start almıştı.



Yaz transfer dönemine sol bek David Jurasek'i kadrosuna katarak başlayan siyah - beyazlılar, Fenerbahçe'den ayrılan Bright Osayi-Samuel'in imzasından ise son anda vazgeçmişti. BEŞİKTAŞ, ABRAHAM İLE ANLAŞTI



Jurasek'i dün akşam resmen açıklayan Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı dünyaca ünlü isim ise gece yarısı ortaya çıktı. Gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre siyah - beyazlılar, 2029'a kadar sürecek bir sözleşme için Beşiktaş ile kişisel şartlarda anlaştı.



ROMA ACELE EDİYOR Haberin devamında siyah - beyazlıların Abraham'a yıllık 6 milyon euro ödeyeceği belirtildi. Ayrıca Roma ile son detayların görüşülmeye devam ettiği aktarılırken, İtalyan ekibinin golcü oyuncuyu satmak için acele ettiği ve aciğl sermaye ihtiyacı nedeniyle hızlı davranıldığı kaydedildi.

BONSERVİSİ Öte yandan Fabrizio Romano'nun haberinde ise Beşiktaş'ın kasasından çıkacak bonservis bedeli açıklandı. Ünlü gazeteci, Süper Lig devinin Abraham için Roma'ya 20 milyon euro ödeyeceğini iddia etti. GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI



Geride kalan sezon Roma formasıyla 45 maçta 1757 dakika süre alan 27 yaşındaki santrfor, 10 gol - 7 asistlik bir performans sergiledi.