NTV.COM.TR

Beşiktaş'tan gece yarısı sürprizi: Anlaşmaya varılan Abraham için ödenecek para belli oldu

Transfere David Jurasek transferiyle başlayan Beşiktaş, gece yarısı sürpriz bir atak yaptı.

Beşiktaş'tan gece yarısı sürprizi: Anlaşmaya varılan Abraham için ödenecek para belli oldu

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu çalkantılı bir şekilde geçiren 'ta yeni sezon çalışmaları start almıştı.

Yaz dönemine sol bek David Jurasek'i kadrosuna katarak başlayan siyah - beyazlılar, Fenerbahçe'den ayrılan Bright Osayi-Samuel'in imzasından ise son anda vazgeçmişti.

BEŞİKTAŞ, ABRAHAM İLE ANLAŞTI

Jurasek'i dün akşam resmen açıklayan Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı dünyaca ünlü isim ise gece yarısı ortaya çıktı.

Gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre siyah - beyazlılar, 2029'a kadar sürecek bir sözleşme için Beşiktaş ile kişisel şartlarda anlaştı.

Beşiktaş'tan gece yarısı sürprizi: Anlaşmaya varılan Abraham için ödenecek para belli oldu - 1

ROMA ACELE EDİYOR

Haberin devamında siyah - beyazlıların Abraham'a yıllık 6 milyon euro ödeyeceği belirtildi. Ayrıca Roma ile son detayların görüşülmeye devam ettiği aktarılırken, İtalyan ekibinin golcü oyuncuyu satmak için acele ettiği ve aciğl sermaye ihtiyacı nedeniyle hızlı davranıldığı kaydedildi.

Beşiktaş'tan gece yarısı sürprizi: Anlaşmaya varılan Abraham için ödenecek para belli oldu - 2

BONSERVİSİ

Öte yandan Fabrizio Romano'nun haberinde ise 'ın kasasından çıkacak bonservis bedeli açıklandı. Ünlü gazeteci, Süper Lig devinin Abraham için Roma'ya 20 milyon euro ödeyeceğini iddia etti.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Geride kalan sezon Roma formasıyla 45 maçta 1757 dakika süre alan 27 yaşındaki santrfor, 10 gol - 7 asistlik bir performans sergiledi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...