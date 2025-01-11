Beşiktaş'tan Gedson Fernandes açıklaması: Maçın ilk yarısında sakatlandı

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımızın Bodrum FK ile oynadığı müsabakanın 25. dakikasında kafasına aldığı darbenin ardından baş dönmesi şikayeti nedeniyle oyuna devam edemeyen oyuncumuz Gedson Fernandes'in Acıbadem Fulya Hastanesi'nde yapılan ilk değerlendirme ve tomografi sonuçlarında patolojik bir bulguya rastlanmamıştır. Tedbir amacı ile gözlem altında tutulan oyuncumuzun kontrollerinin tamamlanması ardından taburcu edilmesi planlanmaktadır." ifadelerine yer verildi.



Siyah-beyazlı orta saha oyuncusu Gedson Fernandes, ilk yarıda Ali Aytemur ile girdiği hava topu mücadelesinde başının arkasına aldığı darbenin ardından kısa bir süre sonra kendisini yere bırakmıştı. Sağlık görevlileri eşliğinde saha kenarına gelen Portekizli futbolcunun yerine 25. dakikada Moatasem Al Musrati oyuna dahil olmuştu.